El jurat de la segona edició d’Idol Kids a Telecinco ja està complet. La cadena de Mediaset ha tancat un acord amb el grup Camela perquè valori les actuacions dels joves concursants. El famós duet format per Ángeles i Dioni se suma a Omar Montes i Ana Mena, que la cadena ja va confirmar fa unes setmanes. Amb aquestes incorporacions, Telecinco renova per complet el jurat del talent show produït per Fremantle, amb l’objectiu de plantar cara a La Voz d’Antena 3. D’aquesta manera, el concurs musical ja no tindrà la participació d’Isabel Pantoja, Carlos Jean i Edurne, que van formar el jurat de la primera edició, estrenada l’any passat.