Andreu Buenafuente iniciarà el 2022 una nova etapa televisiva. Després de conèixer-se el final de Late motiv, notícia que ja es coneixia des del passat mes de juny però que s’ha oficialitzat ara per Movistar+, el còmic català prepara nous projectes, entre els quals hi ha la seva més que possible tornada a la televisió en obert després de més de cinc anys.

El presentador negocia el fitxatge per RTVE, on està previst que s’encarregui d’una sèrie de 5 especials que només s’emetrien al circuit català de la cadena pública, segons ha revelat en exclusiva el portal YoTele. Tot i que l’acord encara no està signat -encara s’han de tancar les qüestions econòmiques- Andreu Buenafuente té interès que aquest projecte tiri endavant, per la qual cosa s’espera que es tanqui un acord en els pròxims dies.

Segons el citat portal, aquesta sèrie de cinc especials que el còmic està negociant amb la direcció de la corporació pública estaran dedicats als millors humoristes catalans de la història. L’espai estaria produït per El Terrat, la companyia que va fundar el mateix Buenafuente i a la qual segueix lligat des que Mediapro la va adquirir, a finals de 2019.

D’aquesta manera, Buenafuente podria compatibilitzar aquesta sèrie d’especials amb els seus nous projectes de ficció que Movistar+ ha anunciat quan ha donat a conèixer que Late Motiv, el programa més longeu i icònic del seu canal #0, arribarà al final proper mes de desembre després de set temporades i més de 900 entregues diàries. Aquest espai s’havia convertit en una de les principals senyes d’identitat de Movistar+ juntament amb La resistencia, el desenfadat late night capitanejat per David Broncano.

Si finalment el projecte tira endavant, seria el seu retorn a la televisió en obert (després de presentar el late nigh En el aire a La Sexta) i a la televisió catalana, on es va convertir en una estrella de la mà de TV3, cadena on ha presentat programes molt recordats per l’audiència com els reeixits Sense títol, La cosa nostra i Una altra cosa, entre d’altres.