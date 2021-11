Dani Martín va acudir ahir a la nit a ‘El Hormiguero’ per presentar el seu nou àlbum, ‘No, no vuelve’. El títol fa al·lusió clarament a El Canto del Loco després de la confusió que es va crear a les xarxes socials arran d’un vídeo que l’artista va pujar a les seves xarxes on es veia com una taxista preguntava a Martín si el grup tornava, pista que va despertar l'interès dels fans.

La realitat és que en el disc Dani Martín reversiona temes d’El canto del Loco a més d’incloure’n alguna d’inèdita. «A la cançó parles d’ego. L’ego va tenir alguna cosa a veure amb la separació?», va preguntar Pablo Motos. Aprofitant l’ocasió, Martín va explicar per què el grup ha decidit no tornar després de la seva dissolució.

«Del que parlo a la cançó és del soroll que hi havia al voltant, del cansament, de gent que estava al voltant i volia ser artista, però no ho era... Tot això ens va esgotar i ens va fer prendre una decisió, en la meva opinió, molt honesta», va respondre Dani Martín. «En un moment tan àlgid del grup, Chema, David i jo vam decidir començar una carrera en solitari cada un i donar-nos un temps», no obstant, «com amb les parelles, de vegades es converteix en un temps etern, com en aquest cas, i en d’altres, tornen».

«En el nostre cas vam decidir no tornar», va expressar Martín, que va explicar el motiu pel qual han decidit no reprendre el grup: «Els tres estem satisfets amb el nostre present, per això cap de nosaltres ha despenjat el telèfon per dir: «Escolta, fem una gira o tornem?». «I no, no hem tornat», va aclarir, definitivament. No obstant, el cantant creu que el grup continua viu a la seva manera: «El meu cosí va revisitar les cançons l’any passat a la seva manera i jo ho he fet aquest any».