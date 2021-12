Després de revelar les 14 cançons que competiran per representar Espanya al proper Festival d’Eurovisió, TVE va celebrar ahir una roda de premsa amb els participants del Benidorm Fest. En aquesta trobada amb els mitjans la pública va revelar nous detalls sobre aquesta preselecció que tindrà lloc a la ciutat alacantina, com ara els seus presentadors: Alaska, Màxim Huerta i Inés Hernand s’encarregaran de conduir les dues semifinals i la final.

La pública també va avançar les dates en què se celebrarà la preselecció: seran els dies 26, 27 i 28 de gener. A les dues primeres gales competiran set participants, de les quals passaran quatre de cada semifinal a la gran final del divendres 28, on finalment vuit cançons optaran per guanyar el passaport a Torí, Itàlia.

Postureo (Azúcar Moreno), Secreto de Agua (Blanca Paloma), SloMo (Chanel), Quién lo diría (Gonzalo Hermida), Culpa (Javiera Mena), Voy a morir (Luna Ki), Sigues en mi mente (Marta Sango), Calle de la llorería (Rayden), Ay mama (Rigoberta Bandini), Make you say (Sara Deop), Terra (Tanxugueiras), Mejores (Unique), Raffaella (Varry Brava) i Eco (Xeinn) són els temes candidats a representar Espanya a Eurovisió. Falta per decidir encara com es dividiran les semifinals.