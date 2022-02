El programa La recepta perduda (13.55 h, La 2) viatja avui a l’Escala per elaborar sardines escabetxades, un plat senzill i econòmic que permet conservar aquest aliment. Aprofitant la visita al municipi de l’Alt Empordà, Sílvia Abril també explorarà el paper de les dones en el món de la pesca. En el programa, el cuiner Jordi Jacas, xef del restaurant Molí de l’Escala, explicarà com és la pesca d’encerclament, utilitzada a la zona, on predomina el peix blau, i la tècnica conservera, totalment artesanal, de la denominació anxoves de l’Escala. Així mateix, també coneixerà la Joina i la Pepita, dues dones que treballen remenant xarxes, fent salaons i escabetxant sardines.