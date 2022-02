Movistar + incorpora des d’avui al seu catàleg The Responder, l’aclamada sèrie policial protagonitzada per Martin Freeman. En aquesta ficció britànica de cinc episodis, emesa amb gran èxit per la BBC, l’actor dona vida a Chris, un agent de policia d’emergències poc convencional, moralment compromès, que afronta una sèrie de torns nocturns als perillosos carrers de Liverpool. Nit rere nit s’enfronta a la delinqüència, la violència i l’addicció, mentre lluita contra els seus dimonis personals que amenacen de desestabilitzar la seva feina, el seu matrimoni i la salut mental. Mentre intenta mantenir-se dempeus tant personalment com professionalment, Chris es veu obligat a treballar amb Rachel (Adelayo Adedayo), una jove que tot just acaba d’ingressar al cos.

La parella d’agents, amb punts de vista molt diferents sobre la professió i la vida, descobreix aviat que la supervivència en aquest implacable món nocturn dependrà que s’ajudin o es destrueixin mútuament. La tensió creix per a Chris quan decideix protegir una jove drogoaddicta que fuig d’un criminal pel robatori d’una important partida de cocaïna. El guió de la sèrie és de Tony Schumacher i produïda per Dancing Ledge Productions.