Netflix ha anunciat aquest dimecres que la sèrie documental '800 metros', dirigida per Elías León Siminiani i produïda per Ramón Campos, de Bambú Producciones, es presentarà a la 25a edició del Festival de Màlaga i arribarà a la plataforma el 25 de març. La docusèrie reflexiona sobre per què uns joves suposadament integrats decideixen morir matant als atemptats del 17-A de Barcelona i Cambrils. El treball reconstrueix els fets amb material audiovisual inèdit, testimonis d'investigadors i experts i supervivents i persones de l'entorn proper dels terroristes.

'800 metros' és fruït d'una investigació periodística de la mà d'Anna Teixidor, Nacho Carretero i Jesús García. El resultat arriba a partir de més d'un any de treball conjunt, prop de 200 hores de gravació, més de 80 entrevistes i nombroses fonts bibliogràfiques, entre les quals és clau el llibre d'Anna Teixidor: 'Los silencios del 17-A'.