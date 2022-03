Una estudiant privilegiada és acusada d’assassinat. El cas commociona l’opinió pública. La seva advocada lluitarà per defensar-ne la innocència. Aquest és el punt de partida Showtrial, el nou thriller judicial dels productors de Line of Duty que pròximament es podrà veure a Espanya a través de Movistar +. Segons informa la plataforma, les actrius Celine Buckens, en el paper de l’arrogant estudiant acusada del crim, i Tracy Ifeachor, que dona vida a l’advocada, encapçalen l’elenc d’una ficció escrita per Ben Richards (The Tunnel) i produïda per Christopher Hall al costat de Simon Heath i Mona Qureshi. La sèrie està dirigida per Zara Hayes.