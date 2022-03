Fa un any i mig, Amazon Prime Video va estrenar El desafío: ETA, una minuciosa sèrie documental que abordava els 40 anys d’assassinats de la banda terrorista. Un altre dolorós succés de la història recent del país és ara el centre d’atenció de la segona temporada de la docusèrie: l’11M. Avui divendres, el mateix dia que es compleixen 18 anys del brutal atac terrorista que va deixar 192 morts i 1.857 ferits a Madrid, la plataforma es proposa aprofundir en les múltiples dimensions de l’atemptat més gran de la història d’Europa, aprofitant la nova perspectiva que fa el pas del temps. Això sí, els testimonis de les víctimes, els seus familiars i de tot aquell que va trepitjar aquell dantesc escenari continuen emocionant igual que el primer dia.

«Un dels grans valors d’aquest treball és que tenim el privilegi de la distància, la perspectiva històrica», afirma el seu director, Carlos Agulló, autor de documentals com Complot para la paz i Los demás días. «L’hem rodat aquest últim any i la gent pot parlar amb llibertat, com potser no podia fa 10 anys, perquè ja no respon a un càrrec polític o administratiu», puntualitza, desmarcant-se de passada del documental sobre el mateix tema que va estrenar fa unes setmanes Netflix, que compta també amb testimonis de temps enrere. Això explica, per exemple, que en el d’Amazon no participi Pilar Manjón, presidenta de l’Associació 11-M Afectats del Terrorisme entre 2004 i 2016, que sí que apareix en el de Netflix. També van declinar sortir els dos candidats a la presidència en les eleccions d’aquell any, José Luis Rodríguez Zapatero i Mariano Rajoy.

Entre les 65 entrevistes (i 150 hores de gravació) que inclou El desafío: 11M amb supervivents, testimonis, periodistes (Antonio García Ferreras, Pedro Jota Ramírez, José Antonio Zarzalejos, Jesús Ceberio, Lorenzo Milá, Alfredo Urdaci), jutges, membres de les forces de seguretat, l’excap del CNI (Jorge Dezcallar), la viuda d’El Chino (un dels implicats que es va immolar a Leganés) i líders polítics (Eduardo Zaplana, Elena Valenciano, José Blanco...), hi ha també una xerrada recent amb José María Aznar, que torna a justificar l’actuació del PP durant aquells convulsos dies de març.