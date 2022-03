L’actor Alan Cumming, que va interpretar l’icònic Eli Gold durant set temporades a The Good Fight, el drama legal de CBS, reapareixerà a les trames de The Good Wife en la seva sisena temporada. L’intèrpret reprendrà per fi un dels seus rols televisius més populars i longeus, ja que li va donar vida durant les set temporades completes de la sèrie original. Ara, sis anys després d’acomiadar-se de Gold, es tornarà a retrobar amb ell en dos capítols de l’spin-off, segons informa el portal TV Line. La nova temporada també tindrà el fixatge d’Emmy Andre Braugher, que interpretarà un nou advocat que haurà de triar Liz (Audra McDonald) com a nova sòcia.