El ple del Consell de l’Audiovisual de Catalunya (CAC) ha aprovat imposar una sanció de 12.001 euros a la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) per incomplir la normativa sobre publicitat a Bricoheroes en quatre programes emesos els dies 5 i 6 de juliol de 2021. El CAC va analitzar d’ofici les quatre edicions del programa esmentades per verificar el compliment de la normativa sobre emplaçament de producte. Es va constatar la presència de deu emplaçaments de producte, set de dues marques comercials que haurien d’haver estat advertides.

L’ens també constata tres emplaçaments més de producte de prominència indeguda per la manera de presentar-los, que podrien constituir un supòsit de publicitat prohibida. En un cas concret, a més, s’hi va detectar una incitació directa a la compra del producte. Al juliol passat, el ple del CAC va obrir un període d’informació prèvia a la CCMA, per tal que formulés les manifestacions que considerés oportunes. La CCMA va trametre un escrit en el qual informava que havien retirat de la graella de programació el programa Bricoheroes referit, amb efectes des del mateix dia. El 4 de novembre de l’any passat, el ple va aprovar incoar un expedient sancionador, així com nomenar una persona instructora.