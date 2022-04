Silvia Gambino, actriu coneguda principalment per la seva participació en la sèrie Escenas de matrimonio, ha mort als 57 anys a causa del càncer que patia i pel qual es va retirar dels escenaris l'any 2019. El seu marit, el també actor Alberto Closas, ha donat a conèixer la defunció de l'actriu a través d'una publicació a Instagram.

«Adeu, Silvia. Has marxat per fer riure tothom que et trobis vagis on vagis, amb el personatge que adoraves i que et va donar tants èxits: la Rosita. Te n’has anat molt jove, la vida no és justa i el càncer ha guanyat la batalla, però no et va treure el somriure. Descansa en pau. Sempre estaràs en el meu record i en el meu cor. Ens veiem», escrivia l'actor com a comiat.

Silvia, d'origen italià, va desenvolupar la seva carrera artística a Espanya i va aconseguir una gran popularitat pels seus treballs televisius a Noche de fiesta - on interprepataba a 'Rosita' i formava una parella còmica amb molta química amb Santiago Iturralde -, Escenas de matrimonio i La sopa boba.

El seu últim treball en el món de la interpretació va ser en l'obra de teatre Bellas i bestias, produïda per Jorge Javier Vázquez, l'any 2019. Poc després es retirava per a lliurar una dura batalla contra el càncer que no ha pogut superar.