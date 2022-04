El internado: Las cumbres, el reboot de la sèrie emesa entre el 2007 i el 2010 per Antena 3, tindrà més episodis. Amazon Prime Video i The Mediapro Studio han confirmat que la ficció tindrà una tercera temporada, que arribaria a la plataforma en algun moment del 2023. Els nous lliuraments continuaran amb la trama de la segona temporada, estrenada l’1 d’abril passat, i que arrenca just després del motí que va seguir a la mort d’Elías. Davant la situació de crisi, la direcció de l’escola ha decidit imposar normes més rígides, el que ha convertit el centre en gairebé una presó. De moment no s’han anunciat possibles noves incorporacions.