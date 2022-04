Ara fa tres anys es va incorporar al Codi Penal el nou delicte d’abandonament del lloc de l’accident, que castiga la fugida del conductor amb fins a quatre anys de presó. No obstant això, a Catalunya encara no hi ha sentències per abandonament. En la majoria dels casos, els acusats queden en llibertat amb càrrecs durant anys, en espera de judici, i les famílies de les víctimes se senten oblidades i impotents. Sobre aquesta qüestió tracta Fugir és delicte, el reportatge de Lorena Garcia Leyva i Joan Carles Calvera que el programa 30 minuts de TV3 estrena aquesta nit.

Tal com recorda en un comunicat la cadena pública, a Catalunya aproximadament cada dos dies un conductor fuig del lloc de l’accident sense ajudar les víctimes. Això només a la xarxa interurbana. A les grans ciutats, com Barcelona, els abandonaments encara són més freqüents. L’any 2021, a les carreteres catalanes es van registrar 146 accidents amb fugida, i això malgrat les restriccions de mobilitat dels primers mesos derivades de la covid. Si s’analitzen dades prèvies a la pandèmia, es van comptabilitzar fins a 204 conductors fugits l’any 2018. El reportatge analitza aquesta realitat a les carreteres amb diversos advocats, psicòlegs i associacions de víctimes de trànsit.