Josep Cuní, actualment director del programa Aquí Cuní a Ser Barcelona, se sent preocupat pel moment actual que viu la difusió de la informació i considera que mai com ara els diferents poders havien intervingut tant en el procés comunicatiu. Cuní, que ahir a la tarda va participar la conversa Pessics de Vida, que organitzen Centre Cultural el Casino i la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes, va fer un repàs a la seva vida professional, i als diferents projectes que l’han fet ser un dels referents de la comunicació al nostre país. La periodista de Ser Manresa, Eli Pagan, va ser l’encarregada d’entrevistar una de les veus més destacades de la mateixa cadena a Catalunya. Era un acte inclòs en l’agenda de l’Any Maria Matilde Almendros.

Van ser 80 minuts d’una conversa amena, plena d’anècdotes, en què, sense esquivar preguntes, es va guardar part d’algunes respostes, com quan van tractar sobre el seu pas a la fundació de Com Ràdio, que, segons el periodista, el món convergent va veure com a competència de Catalunya Ràdio. Va dir que li van fer passar malament a ell i a la família, sense voler-hi aprofundir més. Cuní es va mostrar preocupat per la situació actual de la informació. Va assegurar que estem «en una voràgine absurda» per consumir informació sense possibilitat de pair tot el que volem saber, i va assegurar «mai havíem tingut tanta propaganda com ara en la informació». «I davant d’això cada vegada ens estem recloent més en la bombolla informativa del que ens volen explicar», va afegir, abans de sentenciar que els periodistes «ens estem convertint en propagadors d’allò que grups volen que expliquem». L’entrevista a Cuní va omplir l’auditori de la Plana de l’Om.