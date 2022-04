Miguel Gila va morir fa 20 anys, el juliol del 2001, però només cal començar a sentir un dels seus monòlegs per entendre que el seu humor segueix molt vigent, sobretot aquells que treien punta de l’absurditat de les conteses bèl·liques. «Hola, és l’enemic? Podrien parar la guerra un moment? Vostès avançaran demà? A quina hora? A les set? A aquesta hora estem tots al llit. I no podrien avançar a la tarda, després del futbol?», demanava el mític humorista a l’escenari trucant per telèfon, parapetat amb un casc i un uniforme militar. Veient el que està passant actualment a Ucraïna i altres països, és clar que la guerra tampoc no ha passat de moda.

El passat mes de novembre, José Miguel Contreras, creador de El club de la comèdia, va voler rendir homenatge al geni de l’humor amb un xou al madrileny Teatro Nuevo Alcalá, Todo es Gila, en què figures actuals de l’stand up comedy reinterpretaven alguns dels números del mestre. L’espectacle, disponible des d’ahir al catàleg de Netflix, combina els monòlegs ara protagonitzats (i lleugerament actualitzats amb referències a C. Tangana o al poliamor, per exemple) per noms com Dani Rovira, David Broncano i Ana Morgade amb fragments d’entrevistes a Gila de 1976 en què parla de la seva infància i de com entenia ell l’humor: «Cal manejar-ho sense que la gent sàpiga què diràs», reflexionava l’home que disparava veritats al seu públic en una Espanya encara en blanc i negre. «És un referent, perquè va ser el pioner dels monologuistes a Espanya», reconeix a l’especial Joaquín Reyes, que també s’apunta a l’homenatge. «Els seus monòlegs segueixen funcionant com si s’haguessin escrit ahir», explica el seu company Quequé, un altre que puja a l’escenari, mentre Morgade insisteix en «el més flipant és que els seus textos segueixin vigents». La presentadora madrilenya, que interpreta un monòleg sobre l’habitatge, reconeix que només va haver de canviar les referències als seus pares per la dels seus avis per fer-ho versemblant, però que tota la resta seguia tenint tot el sentit avui dia.