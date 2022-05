Rigoberta Bandini va llançar diumenge passat el videoclip oficial de la seva cançó Ay mamá. Una data especial per a l’estrena –el dia de la mare– i un vídeo carregat de reivindicacions que ha tingut una gran repercussió a nivell d’audiències. El videoclip ja ha superat les 600.000 visualitzacions a YouTube. No obstant això, poques hores després de la seva publicació, diverses dones han denunciat a les xarxes socials que van participar en l’enregistrament del vídeo ensenyant els seus pits, però que aquestes imatges finalment no es van incloure al videoclip final. La usuària que ha alçat la veu sobre el tema ha estat Nazareth Dos Santos, il·lustradora feminista, que ha compartit al seu perfil de Twitter (@femi_naza) la seva experiència amb el rodatge.

Segons explica, fa uns mesos es van posar en contacte amb ella i amb altres companyes per formar part del videoclip. «Volien gravar escenes en què ensenyéssim els nostres pits per lluitar contra la censura», relata en un dels primers tuits del fil. Segons detalla Dos Santos, el grup d’activistes va acceptar la proposta i van estar a l’estudi una tarda completa amb tot l’equip d’enregistrament. «Ens van gravar un gran nombre d’escenes precioses: pits grans, petits. Uns més caiguts que altres. Estries, cicatrius, mugrons petits, mitjans, grans. Dones racialitzades, dones amb un sol pit. Joves i dones madures» assegura.

Després de la tarda de rodatge a l’estudi, declara que les activistes van sortir «encantades amb la increïble sensació que finalment estaven canviant les coses, i grans projectes audiovisuals començaven a crear d’una manera més inclusiva i conscient». Quatre dies abans de l’estrena, van avisar les dones que van posar a l’enregistrament que finalment els pits no sortirien al videoclip. L’explicació que els van donar, segons Dos Santos, era que «al director no li encaixaven»: «Que irònic no? Un home decideix que els pits i la seva diversitat no encaixen en una cançó que diu ‘no sé per què fan tanta por els nostres pits’», lamenta l’activista en el seu missatge, en el qual també ha assenyalat que «no es posa bé que et despullis per un missatge i al final no encaixis, et facin fora del missatge».