La plataforma Filmin estrena demà El espía honesto, una pel·lícula escrita i dirigida per l’alemanya Franziska Stünkel i protagonitzada per Lars Eidinger (El profesor de persa). Es tracta d’un drama històric basat en la història real del científic Werner Teske (Franz Walter a la ficció), reclutat pel servei d’intel·ligència exterior de l’RDA per espiar a l’Alemanya Occidental. Quan Franz s’adona de les dures i opressives realitats del sistema, és massa tard per fer marxa enrere. En paraules de la directora, la història parla de «la complexitat d’existir entre dos pols: el bé i el mal, l’orientació i la desorientació, la força i la debilitat, la proximitat i la distància, l’autor i la víctima, la veritat i la mentida».