Mediaset España emetrà en obert el Gran Premi d’Espanya de Fórmula 1 gràcies a l’acord que ha subscrit amb Movistar Plus+, la plataforma que també oferirà les sessions de classificació i la cursa que tindrà lloc al Circuit de Barcelona-Catalunya de Montmeló, el cap de setmana del diumenge 22 de maig. Així ho ha anunciat el grup de comunicació, que destaca que les retransmissions a Mediaset España comptaran amb la narració de Gonzalo Serrano i els comentaris del periodista del motor Iván Vicario i de l’expilot Jaime Alguersuari. Per la seva banda, Matías Prats Chacón es desplaçarà al circuit per informar de tot el que passi a la competició.

El Gran Premi d’Espanya és la sisena cita de la temporada i se celebra al circuit Montmeló des del 1991, any en què va guanyar el britànic Nigel Mansell. Des de llavors, Michael Schumacher i Lewis Hamilton són els pilots que més vegades s’han alçat amb el triomf al circuit català amb sis vegades cadascun, acumulant Hamilton les cinc últimes victòries. Per la seva banda, Fernando Alonso va ocupar el primer lloc els anys 2006 i 2013.