Nicola Pedrazzoli passarà a gestionar 18 emissores de la Cadena SER Catalunya, segons una informació del diari El Periódico. L’empresari italià és un bon coneixedor de la indústria audiovisual catalana, ja que l’any passat va comprar la cadena televisiva 8TV al Grupo Godó. Pedrazzoli, conegut com el Paolo Vasile català, té una àmplia experiència al sector gràcies a la seva companyia, OC 2022, SL. Va ser conseller delegat de Canal Català i, posteriorment, fundador de Tevecat. El juliol del 2021, el CAC va aprovar el traspàs de 8TV i del seu múltiplex privat de TDT a l’empresa de Pedrazzoli. Amb aquesta operació, la companyia també va heretar els espais per on estaven emetent en aquell moment Barça TV, BOM Cine i Fibracat TV.

Amb aquesta nova adquisició, l’empresari italià s’embarca també en l’aventura radiofònica amb SER Catalunya. Segons la primera onada de l’EGM del 2022, la SER té a Catalunya 387.000 oients diaris, fet que suposa un creixement del 7% respecte a l’onada anterior. Si es comparen les xifres amb les de fa un any, la pujada encara és una mica més marcada, del 12%.