Cuatro es veu obligada a moure fitxa i plantejar de nou canvis a la seva franja maleïda: el matí. La cadena, que ja ha provat diferents formats sense sort, mou d’horari els seus dos formats, el concurs ‘Alta tensión’ i el magazín d’actualitat ‘En boca de todos’.

El concurs que presenta Christian Gálvez és l’espai sacrificat per salvar el programa de Diego Losada. ‘Alta tensión’ passa d’emetre’s a les 12.50 h per fer-ho a les 15.00 h, malgrat que en les últimes setmanes ha marcat màxims d’audiència des que va començar a emetre’s a Cuatro.

Per la seva banda, ‘En boca de todos’, que s’estava emetent des de les 13.45 avança el seu inici a les 13.15 h. D’aquesta manera competirà durant més temps amb el seu principal rival, ‘Al rojo vivo’ a La Sexta.

El moviment s’entén ja que el programa de Losada es mou en unes xifres realment baixes, entorn del 2% de ‘share’ amb tot just 200.000 espectadors. Això són 10 punts menys del que marca Antonio García Ferreras a la cadena d’Atresmedia. No obstant, ‘Alta tensión’ estava aconseguint trobar el seu lloc amb quotes entorn del 6% de ‘share’. Queda per saber què és el que passa amb ‘Deportes Cuatro’, que fins ara s’emetia a les 15.00 h.