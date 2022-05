El periodista Josep Cuní deixarà de presentar i dirigir el magazín matinal de la cadena SER Catalunya ‘Aquí, amb Josep Cuní’ la temporada vinent. Així l’hi va comunicar al seu equip dijous en la reunió diària. El periodista ja havia manifestat la seva intenció d’abandonar el projecte al juliol, quan es complien els tres anys de contracte, que tenia una clàusula de renovació automàtica per un any més. Finalitzat aquest trienni, coincidint amb el canvi d’accionistes, Cuní va manifestar el seu desig a l’empresa de donar per acabats els seus serveis amb la cadena, però va accedir a ser al capdavant de l’espai un any més, com indicava aquesta clàusula. Ara no hi haurà més pròrrogues i l’1 de juliol dirà adeu als seus oients per bolcar-se en nous projectes.

El veterà periodista, que ha desenvolupat la seva carrera durant gairebé 50 anys en ràdio i televisió, es va estrenar amb el magazín matinal que porta el seu nom l’octubre del 2018 en un moment en què, sense els lligams d’un programa, es dedicava al que realment li agrada: fer reportatges pel món. Quan li va arribar la proposta va dubtar, perquè suposava perdre la llibertat d’horaris de què disposava. «M’ho he pensat molt, potser és la vegada que m’ho he pensat més, per raons vitals i perquè estava amb uns reportatges que he tingut la sort de fer per a Mediaset, i treballar molt de prop amb Paolo Vasile i el seu equip, que en saben molt de televisió. És que era com una assignatura pendent. Intentava agafar un pont llarg per fer un reportatge del referèndum d’Escòcia, de les eleccions franceses, del Brexit..., però no podia agafar-me tres setmanes per trepitjar Rússia, per exemple», explicava a EL PERIÓDICO el 2018. Però va acabar acceptant, perquè enfrontar-se a nous reptes sempre ha sigut una constant en la seva manera de viure el periodisme. «Tornar al directe, quan has provat altres coses dius: buff.... Però em va semblar un repte i els reptes em van», confessava llavors, recordant la seva etapa a ‘Els matins’ de TV-3 i ‘8 al dia’, a 8 TV.. Però la seva decisió també responia al recolzament d’un nou projecte, el de SER Catalunya, que iniciava llavors la seva etapa, en què ell creia: «És un repte i un orgull. És la primera vegada que una cadena espanyola decideix oferir a Catalunya una doble via: la tradicional i una altra estrictament catalana parlada i pensada en català. En aquest sentit hem d’agrair a la SER aquesta possibilitat», comentava. Una bona relació amb l’empresa que s’ha mantingut fins al final del contracte, ja que fonts pròximes al periodista asseguren que no hi ha cap altre motiu per a la seva marxa (encara que el nombre d’oients de l’últim EGM, 45.000, estava allunyat del de RAC1 i Catalunya Ràdio, havia experimentat un important augment) i que se’n va dient a qui l’escolti que l’empresa s’ha portat molt bé amb ell. Però ha complert el seu compromís i és l’hora de començar una altra etapa en la seva carrera.