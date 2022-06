Prime Video es fixa en l’elenc de Skam per a Culpa mía, la seva nova pel·lícula. Nicole Wallace i Gabriel Guevara interpretaran els papers protagonistes de Noah i Nick, respectivament, al proper llargmetratge de la plataforma d’entreteniment basat en les novel·les de l’exitosa trilogia Culpables de Mercedes Ron.Marta Hazas (Días mejores, Pequeñas coincidencias), Victor Varona (Cielo Grande, Dani Who?) i el català Iván Massagué (El Laberinto del Fauno, El cor de la ciutat, Parot) completen l’elenc de Culpa mía, que s’estrenarà a escala mundial el proper any 2023.

Culpa mía explica la història de Noah, que ha de deixar la seva ciutat, nuvi i amics per mudar-se a la mansió de William Leister, el flamant i ric marit de la seva mare Rafaela. Amb 17 anys, orgullosa i independent, Noah es resisteix a viure en una mansió envoltada de luxe. Allí coneix Nick, el seu nou germanastre, i el xoc de les seves fortes personalitats es fa evident des del primer moment. Noah no triga a descobrir que rere la imatge de fill model, Nick amaga una vida de baralles, apostes i carreres il·legals de cotxes que per a ella representa tot allò del que sempre ha fugit. Tot i l’abisme que els separa, tots dos comencen a sentir una atracció irresistible que aviat es convertirà en passió.