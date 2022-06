A partir d'aquest dijous 23 de juny, el canal Super3 oferirà noves propostes per acompanyar els súpers durant les vacances d’estiu. Els matins de dilluns a divendres, i també els diumenges, serà el moment de les històries de pirates, amb l’estrena de les sèries d’“Els meus veïns pirates” i “Pfffirates”, de capítols nous de “Pirata i Capitano” i de l’emissió de “Les noves aventures de Peter Pan”.

Altres novetats d’aquest estiu seran les sèries “Els Mosquerrates”, “Agència Galàctica” i “Kung Fu Panda: Les potes del destí”, a més a més de l’estrena de la nova temporada d’“El millor en tot” i de nous capítols d’“Un dramarama total”.

1. “Els meus veïns pirates” (de dilluns a divendres, a les 9.20; i diumenges, a les 9.00)

Els Jolley-Rogers són una peculiar família de pirates que ha canviat la vida a alta mar per una casa als afores de Vilaensopida de Mar, una localitat costanera on mai no hi passa res. Bé, on mai no hi passava res. Gràcies al Jim, la seva germana petita Perla, els seus pares i l’avi que viu en un galió al jardí, ara, la vida al poble és molt més emocionant. Els Jolley-Rogers són uns pirates autèntics que parlen amb un llenguatge molt acolorit, que tenen una higiene una mica dubtosa i que estan acostumats a enfrontar-se als enemics a canonades. La Matilda, la millor amiga del Jim, ha aconseguit que els veïns els acceptin, però els nostres amics pirates encara tenen una enemiga declarada: la senyora Delille, que els vol expulsar del poble peti qui peti.

2. “Pfffirates” (de dilluns a divendres, a les 10.05; i diumenges, a les 9.35)

A l’illa de Calipso, al món dels inflables, la capitana Lamar hi ha muntat un campament per a aprenents de “pfffirata” juntament amb el senyor Duncan i el seu lloro. Els nois i les noies que hi van s’han dividit en tres equips, cadascun amb el seu vaixell: els Krakens, que són tres germans del clan pirata McKraken; els Fènixs, amb la capitana Ploma Li, la Zora i el Majid, i els Korsaris, que estan formats pel Pat, que fa de capità, la Lily, que és la segona de bord, i l’Stede, que fa de canoner. Les tres tripulacions hauran de fer tot d’exercicis i proves per aprendre a treballar en equip, vèncer la por i arribar a ser la pròxima generació de “pfffirates”.

3. “Pirata i Capitano” (de dilluns a divendres, a les 9.00; i dissabtes i diumenges, a les 8.00)

A bord de “La calavera Rosa”, la Pirata i la seva fidel tripulació naveguen pel Gran Oceà a la recerca de tresors enfonsats. Amb l'Oubò, el segon oficial, el cuiner Roberto, les Piratestrelles i la Meugata, la vida a bord és una aventura constant. La Pirata té un caràcter alegre i audaç, i un talent natural per ficar-se en embolics. Per sort, el seu amic Capitano no para mai gaire lluny del vaixell: quan les coses es compliquen, en un tres i no res apareix al costat de la nau amb el seu hidroavió vermell. Durant els viatges de la Pirata i el Capitano, explorarem illes misterioses, coneixerem personatges increïbles i, sobretot, descobrirem que el millor tresor és l'amistat.

4. “Els Mosquerrates” (de dilluns a divendres, a les 10.30 i a les 17.05; i dissabtes, a les 10.30)

Els rosegadors instal·lats al barri del port hi viuen bé, però també han d’esquivar perills constantment: gats que els persegueixen, vehicles que els podrien esclafar, persones que, si els descobreixen, els faran fora a cops de peu o d’escombra... Per sort, tots poden comptar amb els “mosquerrates”, els quatre valents que aniran corrents a ajudar qualsevol rosegador que ho necessiti sense dubtar-ho ni un segon. Els valents “mosquerrates” són un hàmster, dos ratolins i una rateta que, per separat, no s’haurien imaginat mai que poguessin ser herois. Tots quatre són ben diferents i tenen les seves qualitats i els seus defectes, però junts han après a treballar en equip per superar les situacions més difícils i perilloses i han adoptat el compromís de no negar mai l’ajuda a ningú que ho necessiti. La comunitat de rosegadors del port els hi agraeix i hi confia plenament. Tots per un i un per tots!

5. “Agència Galàctica” (de dilluns a divendres, a les 19.30; i dissabtes, a les 12.50)

Tens una perruqueria còsmica i se t’ha espatllat el purpurinador? L’Agència Galàctica t’ho soluciona! Ja no pots accedir a la quarta dimensió amb el teu televisor hologràfic? O el teu gat-robot t’ha tornat a piratejar el compte de totes les xarxes socials? Truca a l’Agència Galàctica i t’asseguraràs una reparació a l’instant. O potser no! El Dany, l’Apple, el Zed i el K són els reis de les reparacions intergalàctiques, però també del caos i de les situacions catastròfiques... que sovint provoquen ells mateixos, tot s’ha de dir. Tenir una Torradora com a quarter general potser no hi ajuda gaire, però fa que les missions comencin sense ordre ni concert i acabin sent una aventura plena d’emocions i de girs siderals inesperats.

6. “Kung Fu Panda: Les potes del destí” (de dilluns a divendres, a les 19.50; dissabtes, a les 15.30 i a les 20.40; i diumenges, a les 10.40 i les 20.30)

Quatre pandes petits viuran una aventura única quan per accident absorbeixen el txi d'uns antics mestres del kung fu i convencen el Mestre del Drac Po perquè els ensenyi kung fu. Mentre s'entrenen en secret al poble dels pandes, un vell malvat, camuflat sota l'aparença d'un pacífic monjo, intentarà com sigui robar-los el txi per fer-lo servir per dominar el món.

7. “El millor en tot” (diumenges, a les 10.00)

Aquest xou d’impacte té com a protagonistes deu esportistes de catorze anys, deu nois i noies que són els millors de tot Noruega en el seu esport. En el decurs de deu episodis aprendran els esports dels seus companys i hauran de competir entre ells. Seran capaços d’aprendre un nou esport en només dos dies? Qui serà el guanyador d’”El millor en tot”? Cada episodi està dedicat a un esport.

La sèrie posa de manifest que, per mitjà de l’esforç, superant la por i treballant en equip, es pot arribar molt més lluny del que d’entrada cadascú es podria imaginar. Es fa èmfasi en aspectes com la col·laboració i el treball en equip, la diversitat, la superació i el gaudi en l’esport.

Cada episodi se centra en un esport i es roda en dos dies. Després de la competició, s’assigna a cada participant un lloc a la classificació, en funció dels seus resultats, i el que a l’últim episodi hagi obtingut globalment la màxima puntuació serà nomenat guanyador d’“El millor en tot”.

8. “Un dramarama total” (de dilluns a divendres, a les 14.25; i dissabtes i diumenges, a les 12.00)

Aquesta sèrie presenta els mateixos protagonistes d’”Un drama total d’illa” en la seva etapa a la guarderia, a l’edat de quatre anys. Encara que semblin una versió en miniatura dels personatges que ja coneixem, la seva personalitat no se’n ressent gens. Cadascuna amb el seu caràcter inconfusible, aquestes criatures es passen el dia juntes i inevitablement tenen les seves diferències. No desaprofiten cap oportunitat per fer-ne de les seves, sempre sota la mirada del sofert i entranyable Xef, que amb prou feines els pot controlar.