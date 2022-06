El dijous 7 de juliol, després de Polònia, TV3 estrenarà la segona edició de A2Veus, el talent show musical que busca “els millors artistes no professionals del país i els ofereix l’oportunitat de formar-se i cantar una cançó amb els seus referents musicals en un concert en directe”, segons destaca la cadena pública en un comunicat. El concurs torna amb una dinàmica renovada, amb la incorporació d’un campus de formació i amb la Nina com a encarregada de conduir el concurs. En aquesta segona edició, els aspirants concursaran per cantar al costat de Ginestà, Buhos, Suu i Ramon Miravet, i també es farà un homenatge al teatre musical.