Qui guanyarà Eurovisió 2024? Així estan les apostes

Tota Europa es prepara per a la segona semifinal de la 68a edició del Festival d'Eurovisió. El recinte del Malmö (Suècia) està llest per a rebre aquest dijous les variades propostes musicals de tots els països participants i coronar, aquest dissabte, a un nou vencedor del ja històric concurs.

Aquest dimarts ja es va celebrar la primera semifinal -els països del Big Five (Alemanya, Espanya, França, Itàlia i el Regne Unit) i el país amfitrió (Suècia) no competeixen en aquesta fase-, i 10 països ja han aconseguit una de les 20 places per a competir en la gran final de l'11 de maig.

A hores d'ara, tots els eurofans ja tenen al seu cantant predilecte i, com cada any, les apostes van component el podi de les cançons favorites per a emportar-se el triomf. A dia 9 de maig, els rànquings s'han mogut molt, després de la primera gal·la i publicació dels fragments dels assajos de tots els països. La candidatura espanyola, formada pel duo Nebulossa, no entra en el 'top' 10 dels favorits.

Els favorits d'Eurovisió 2024

Les estadístiques que recopila la coneguda pàgina web Eurovision World donen un clar vencedor. Aquest portal agrupa les dades de les principals cases d'apostes per a conèixer les preferències del públic.

La candidatura favorita, de moment, és Croàcia, amb un 41% d'opcions de guanyar amb la seva cançó 'Rim Tim Tagi Dim', interpretada per Baby Lasagna. Fa uns dies, quan es van poder veure els assajos, Croàcia va arrabassar el primer lloc a Suïssa, segona en els rànquings (19%) i una altra de les grans favorites per a vèncer en el festival amb 'The Code', de Nemo.

En tercera posició està Ucraïna (9%), que va avançar fa uns dies a Itàlia i Països Baixos amb el seu tema 'Teresa & Maria'. Després de la primera semifinal, Irlanda (6%) ha avançat notablement a diversos països i s'ha posicionat com a quarta preferida pel públic eurovisiu.

La resta de propostes que completarien els deu primers llocs del rànquing són Itàlia (5% de possibilitats), que ha baixat des del tercer lloc; França (4%); Països Baixos (4%), que ha caigut notablement en els últims dies fins al setè lloc; Israel (2%), Grècia (1%) i Finlàndia (1%).

Nebulossa, en caiguda després dels assajos

'Zorra' ha estat estimada i criticada a parts iguals. Des que Nebulossa va guanyar el Benidorm Fest, es va iniciar una polèmica pel missatge de la cançó i fins i tot es va especular amb la seva censura en el festival. En les apostes, Espanya començava a pujar fa un parell de setmanes fins al 20è lloc, amb menys d'un 1% de probabilitats de guanyar el certamen musical. No obstant això, després dels assajos, el duo valencià ha baixat fins a la posició número 23.

D'altra banda, Mègara, l'altre grup espanyol del festival, que representarà a San Marino, se situa per sota de Nebulossa, a la cua en la posició 30.