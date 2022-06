Movistar Plus + estrena, dilluns 11 de juliol, una nova temporada de la sèrie Crims, de Carles Porta i produïda per TV3, amb set nous casos, que ja s’han pogut veure a la televisió catalana. El primer serà Brito i Picatoste (en dos capítols, disponible sota demanda a partir d’aquell dilluns i estrenat al #0 a les 22.30). Els casos d’aquesta nova temporada són: Brito i Picatoste, El celador, Putxet, Talleda (en dos capítols), Mataiaies, Machala i Jubany (en dos capítols). Tots els episodis estaran disponibles sota demanda, ja que s’estrenen en castellà i català. La primera temporada d’aquest rigorós crim real i els quatre episodis d’El crim de la guàrdia urbana ja estan disponibles sota demanda a Movistar Plus +.

El primer cas d’aquesta temporada de Crims, explicat en dos capítols, és el de Brito i Picatoste: Una parella de Mossos d’Esquadra es troben a l’Hospital Arnau de Vilanova custodiant un intern. Quan marxen, s’hi acosta un home, dispara als policies al descobert i fuig amb el presoner. Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Civil segueixen el rastre dels dos fugitius.