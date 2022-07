Continua el ball de presentadors a Mediaset. Aquest dimarts va fer-se oficial que el presentador Marc Calderó abandonava el programa Ya es mediodía per afrontar un nou repte professional presentant un format d’actualitat que s’estrenarà a TVE. Així, l’equip del magazin d’actualitat va sumar una nova baixa de cara a la temporada que començarà, després que s’anunciés que Sonsoles Ónega havia fitxat per Antena 3 el passat 11 de juliol.

Joaquín Prat, que aquest dilluns va debutar com a presentador de Ya es mediodía, va voler dedicar-li unes paraules de comiat. «Aquest somriure el recordarem sempre», li ha dit, «després de cobrir brillantment aquesta etapa amb nosaltres, (Calderó) ha decidit buscar nous horitzons i no podem fer més que desitjar-li el millor i donar-li les gràcies per la feina fabulosa que ha fet», afegia abans d’enviar-li una abraçada.

Calderó estarà, ara, al capdavant d’un programa que s’emetrà els migdies i on l’acompanyarà un altre rostre, encara per confirmar, que informarà els espectadors de les notícies de la jornada, segons va avançar Fórmula TV.

La informació va arribar l’endemà que Mediaset fes públic que Miquel Valls seria el nou presentador de Ya es mediodía, durant els mesos d’estiu, a partir de l’agost. Aquest era el rol que, fins ara, havia tingut Calderó.

Amb la incorporació de Marc Calderó a l’equip, TVE intentarà aixecar les audiències que registra La 1 en la franja del migdia, per on han passat formats com Las cosas claras o Menudos Torres. Aquest últim va finalitzar les seves emissions ara fa tan sols unes setmanes, després de no tenir massa èxit, i el seu lloc l’ocupa ara un nou tram de La hora de La 1.

Marc Calderó va començar la seva carrera televisiva a Catalunya i va fer el salt a la televisió estatal de la mà de Mediaset. Allí ha treballat com a reporter a Informativos Telecinco i a Noticias Cuatro. Després de passar per El programa de Ana Rosa, va sumar-se a l’equip de Ya es mediodía, on ha exercit habitualment de substitut de Sonsoles Onega.