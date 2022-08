Aquest matí, a partir de les 10h, La1 estrena el seu nou programa per als matins dels caps de setmana: Vuelvo a empezar, que explicarà les històries de persones que han deixat la seva vida a les grans ciutats per instal·lar-se a petits pobles de l’Espanya rural i aprofitar les oportunitats i la qualitat de vida que ofereixen.

Cadascun dels protagonistes, amb les seves circumstàncies personals, s’han reinventat per iniciar-se en noves professions que els permeten viure als petits municipis, que, a vegades, no arriben als 50 veïns. Per descobrir aquest canvi i com s’hi han adaptat, un equip del programa passarà un dia sencer amb aquestes persones per ser testimonis en directe del seu dia a dia en l’entorn rural. Així, veuran com s’han integrat, els seus costums i, també, tradicions i festes dels pobles.

Al llarg de la temporada, Vuelvo a empezar visitarà el municipi català de la Pobla de Lillet i molts més arreu de tota la geografia espanyola: Montalbán (Còrdova), Acebo (Càceres), Cabo de Palos (Múrcia), Riopar (Albacete)...