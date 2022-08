El fitxatge de Luis Figo, llavors un dels capitans i estrella del Barça, pel Reial Madrid l’estiu del 1995 va ser, i continua sent, un dels grans escàndols que ha sacsejat mai el món del futbol.

22 anys després, la nova sèrie documental El caso Figo: el fichaje del siglo s’estrena avui a Netflix per explicar què va passar realment en aquell traspàs. Ho fa, a més, comptant amb els grans protagonistes: El mateix Figo i els presidents de Barça i Madrid, Joan Gaspart i Florentino Pérez, o, entre d’altres, el representant del jugador, José Veiga. Amb ells, així com amb diversos companys de vestuari del portugès com Futre, Guardiola, Hierro, Roberto Carlos o Valdano, David Trythorn i Ben Nicholas, directors del documental, han rodat més de 30 hores d’entrevistes sense oblidar, tampoc, les figures mediàtiques que van crear el relat periodístic.

«Molta gent ha parlat sense saber, jo sé la veritat i l’explicaré», assegura Figo al trailer, on també se’l veu negar l’existència d’un precontracte segons després que Veiga afirmés el contrari.