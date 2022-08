Movistar Plus+ presentarà la seva nova sèrie original, Fácil, el dimarts 20 de setembre al Festival de Cinema de Sant Sebastià. Creada per Anna R. Costa, directora al costat de Laura Jou, la comèdia compta amb cinc episodis d’uns trenta minuts i està protagonitzada per Natalia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi i Coria Castillo.

Elles quatre interpreten el paper de Marga, Nati, Patri i Àngels, un grup de dones amb diversitat funcional que, després de tota una vida vivint en diferents centres, decideixen mudar-se a un pis tutelat amb vistes a la Barceloneta. Sempre juntes, buscaran qui són en un món que els hi és advers, i la seva manera de descobrir la independència xocarà amb les normes establertes que els permeten mantenir el pis. Fácil és una sèrie creada, dirigida, escrita (Cristina Pons acompanya Anna R. Costa en el guió) i interpretada per dones. Un treball d’autor fresc que, diu Costa, «és el repte de donar veu a persones que, pel motiu que sigui, tenen una vida diferent de la resta».