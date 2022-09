Els paratges d’Antist, a la Vall Fosca, al Pirineu de Lleida, és aquests dies l’escenari del rodatge de Els encantats, tercer llargmetratge dirigit per Elena Trapé (Les distàncies) i protagonitzat per Laia Costa (Cinco Lobitos, Victoria). El guió està escrit per la mateixa directora i Miguel Ibáñez Monroy, i relata la història d’Irene, una dona que, després de separar-se, es refugia en un petit poble perquè l’aclapara separar-se també per primera vegada de la seva filla de quatre anys. Al costat de Laia Costa, participen en el rodatge d’un fil produït per Coming Soon, A Contracorriente Film i Encantats Films AIE, Pep Cruz, Aina Clotet, Daniel Pérez-Prada i la debutant Ainara Elejalde, entre d’altres.