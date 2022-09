El Consell d’Informatius de TVE va advertir ahir, un dia després que el president de RTVE, José Manuel Pérez Tornero, anunciés la seva intenció de dimitir, que la Corporació es torna a trobar «a una situació límit», davant d’un escenari «de bloqueig, amb falta de projecte i ningú al timó». Així ho fa saber en un comunicat fet públic una mica més d’una hora abans que es reuneixi el Consell d’Administració de RTVE, on Pérez Tornero va comunicar als consellers la seva decisió de deixar el càrrec i la vocalia a l’òrgan col·legiat. El Consell d’Informatius de TVE admet que el balanç de Pérez Tornero no és positiu pel que fa als serveis informatius, perquè la seva gestió ha estat marcada per «l’absència de projecte». Segons el comunicat, la corporació queda en mans d’un grapat de voluntats, «amb un risc enorme de patir una forta politització a les portes d’un any amb diverses cites electorals». Als treballadors d’Informatius de TVE els produeix «autèntic tedi escoltar als mitjans de comunicació que RTVE va ser moneda de negociació partidista entre Govern i PP en el context de renovació d’altres òrgans institucionals».