La crisi d'audiència de Telecinco ja s'assumeix amb naturalitat per part de les cares de la cadena. Un d'ells és Carlos Sobera, que acaba de rebre el premi Aquí TV al millor presentador de televisió, en una gala celebrada a Vila-Real. El comunicador basc es va mostrar agraït pel nou guardó i també va reconèixer que Mediset viu una mala situació.

Segons el presentador de 'Pesadilla en el paraíso' i del ja veterà 'First Dates', "Mediaset està passant per una petita crisi d'audiència, però no està en crisi. Seguim tenint el mateix talent, les mateixes ganes de fer bé la nostra feina i la mateixa passió per arribar al cor de tots els espectadors d'aquest país. Això no ho perdrem mai". Quant al guardó, va dir: "Si m'heu agafat afecte fent televisió, que sapigueu que és perquè tinc la fortuna de tenir gent meravellosa davant i darrere que m'ensenya moltes coses a les productores on treballo i també al canal on estic".