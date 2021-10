‘Supernormal’ tindrà continuïtat a Movistar+. La plataforma de pagament ha anunciat aquest dimarts que ha renovat la comèdia creada i escrita per Olatz Arroyo i Marta Sánchez (guionistes d’‘Allí abajo’) per una segona temporada, el rodatge de la qual arrencarà a Madrid a principis del 2022 amb la incorporació de Vicente Villanueva (’Toc Toc’, ‘Sevillanas de Brooklyn’) en la direcció.

Aquesta decisió de Movistar+ es produeix després que la comèdia protagonitzada per Miren Ibarguren, Diego Martín i Gracia Olayo s’hagi situat entre les sèries més vistes de la plataforma estrenades al llarg d’aquest any 2021.

La segona temporada de ‘Supernormal’ arrencarà amb Patricia Picón sense feina i dedicada per complet a la cura dels seus quatre fills. Tot i que sembla que ha trobat per fi la tranquil·litat, quelcom dins d’ella continua bullint. I és que, no ens enganyem, Patricia Picón continua sent Patricia Picón, i amb encarregar-se de la llar no en té prou.

Però reprendre una feina tan competitiva i exigent com la seva no serà fàcil, i menys quan el camí és ple d’escurçons. Per això lluitarà per recuperar Marisol, que també ha abandonat la banca i ara treballa en una merceria. I tot i que en un primer moment Alfonso tem que hi torni, acabarà ajudant-la a sortir de més d’un entrebanc.