Netflix ha anunciat en la seva cartellera de pròxims continguts l'estrena de la docusèrie 'true-crime' del cas de Marta del Castillo. '¿Dónde está Marta?', una anàlisi del cas Marta del Castillo dotze anys després de la desaparició de la noia s'estrenarà el pròxim 5 de novembre.

La plataforma ha redoblat la seva aposta per la ficció espanyola. 'El silencio', 'thriller' creat per Aitor Gabilondo ('Patria'), i 'Smiley', adaptació de l'obra teatral de Guillem Clua produïda per Minoria Absoluta, són dues de les sèries espanyoles que Netflix té a producció i desenvolupament. D'altra banda, s'han anunciat projectes cinematogràfics com 'Infiesto' (el títol no és definitiu), de Patxi Amezcua ('Séptimo'), una història policial amb la Covid-19 de context que avui mateix comença a rodar-se a Gijón, i 'Nowhere' (un altre títol per confirmar) d'Albert Pintó ('Malasaña 32', 'Sky Rojo'), amb la gran Anna Castillo com a jove embarassada que mira de fugir d'un país en guerra en un futur distòpic.

Sèries fantàstiques per arrencar el 2022

L'esperada sèrie 'Feria: la luz más oscura', ja té data (aproximada) d'estrena: el gener del 2022. En aquesta creació d'Agustín Martínez i Carlos Montero, dirigida pels hàbils Jorge Dorado ('The head') i Carles Torrens ('Emergo'), dues germanes adolescents han de lidiar amb la monstruosa veritat sobre els seus pares a l'Andalusia dels noranta. «Hi ha una secta, música 'grunge', uns éssers fantàstics, el sol d'Andalusia i una mina que sembla un laberint», avisen els creadors. No cal dir gaire més. En aquesta mateixa ona de drama fantàstic i de terror amb sabor local se situa 'Alma', creació de Sergio G. Sánchez (guionista d''El orfanato') sobre la jove heroïna titular (Mireia Oriol), entregada en l'intent d'esbrinar els misteris al voltant de l'accident en què van morir gairebé tots els seus companys i del qual ella en va sortir viva, però buida de records. Tot i que encara no té data d'estrena, tot apunta que arribarà a principis de l'any vinent. Una de les seves actrius, l'ascendent Milena Smit, ha sigut confirmada, a més, com a protagonista de l'adaptació al cine de 'La chica de nieve', el 'best-seller' de Javier Castillo sobre una periodista que recupera el cas d'una nena desapareguda.

L'any vinent arribarà, a més, 'Bienvenidos a Edén', aquesta espècie de 'Ten perfect strangers' a l'espanyola que han cocreat Joaquín Górriz ('Desaparecidos') i Guillermo López ('Atrapada'), amb Amaia Salamanca com a guru misteriosa en lloc de Nicole Kidman. També 'La noche más larga' (nou títol de 'Bacura'), la sèrie de Víctor Sierra i Xosé Morais ('Néboa') sobre un grup d'homes armats que ha d'assetjar una presó psiquiàtrica per capturar un assassí en sèrie. Com que l'espectador no només viu de propostes 'fantastique' (o gairebé), Netflix ha confirmat una tercera (i última) temporada de 'Valeria', la sèrie basada en les novel·les romàntiques d'Elísabet Benavent. També la renovació d''Élite' per una sisena temporada (quan encara no s'ha estrenat la cinquena) i l'estrena d'una edició nadalenca (o 'Holidays edition') d''Élite: historias breves'.

'A ciegas' amb nou enclavament barceloní

Una mica més, en principi fins al 2023, caldrà esperar per veure l'extensió barcelonina d''A ciegas', el (desconcertant) èxit sorpresa del 2018 amb Sandra Bullock com una mare que mira de salvar la seva descendència d'una força paranormal que no s'ha de mirar als ulls perquè hi ha el risc que t'obligui a suïcidar-te. Dirigida per Àlex i David Pastor, que ja van convertir Barcelona en escenari apocalíptic a 'Los últimos días', comptarà amb un repartiment important, segons s'ha anunciat aquest matí: Mario Casas, Georgina Campbell, Lola Dueñas, Gonzalo de Castro, Michelle Jenner i Leonardo Sbaraglia donaran vida a aquests nous supervivents.