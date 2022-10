Si finalment Rogue One: Una historia de Star Wars va sortir bé i va arribar a recaptar més de mil milions de dòlars va ser en gran part pels esforços d’un home: Tony Gilroy, el més important guionista (i ocasional director) de la saga Bourne, reclutat per Lucasfilm per a posar ordre en el caòtic laberint d’intencions que havia acabat sent aquella preqüela de La guerra de les galàxies. Que Gilroy no tingués gens d’interès en la saga, lluny de suposar un problema, va resultar ser un avantatge: a més distància, millor perspectiva.

El que anava a ser, en principi, el nou noi d’or d'Star Wars va preferir seguir en les seves coses: els thrillers moralment complexos, adults i intensos, aquests que van abundar sobretot al Hollywood dels setanta. La seva primera pel·lícula com a director, Michael Clayton, de 2007, estava al nivell de El último testigo i Los tres días del cóndor i va ser nominada a set Oscar, incloent-hi els de millor pel·lícula, millor director i millor guió original. Però Lucasfilm va insistir portar-lo al seu univers.

«Al voltant del 2018 estaven planejant una preqüela de Rogue One en forma de sèrie», explica Gilroy en entrevista per videotrucada. «I em van demanar que fés una ullada a un dels tractaments, no per a escriure o dirigir res, simplement com a assessor de guions. I els vaig ser bastant sincer; ni em semblava l’angle correcte, ni creia que pogués fer-se una sèrie de llarg recorregut amb això. Per a argumentar-ho vaig escriure un llarg esbós d’una versió superior. Era una cosa retorçada, complicada i fosca».

L’encàrrec

La seva sorpresa va ser majúscula quan un cert temps després va rebre la petició de fer aquesta sèrie. Estava disposat Gilroy a sacrificar diversos anys en una saga de la qual, segons confessió pròpia, no és admirador a mort? «Em vaig fer moltes preguntes», admet.

«Havia de trobar una manera de ser honest amb mi mateix i voler fer això. Al final em va animar l’oportunitat d’aprofundir en el capità Cassian Andor (Diego Luna), un personatge que em resultava fascinant. A Rogue One no aprenies massa sobre ell. Però tot el que descobries era interessant. Portava treballant per a la rebel·lió des de petit. Es carregava a un tipus en la primera escena en la qual el veiem (en realitat dos stormtroopers i només perquè li demanen la seva documentació). Era una persona moralment dubtosa, però alhora competent com a líder. I acabava sacrificant-se per la galàxia. Com es forma aquesta personalitat?».

Cinc anys enrere

Al llarg de dues temporades de dotze episodis, Andor (Disney+, des del dimecres, dia 21) no es limitarà, malgrat això, a relatar els orígens del seu heroi titular, notable pilot, mestre de l’espionatge per a l’Aliança Rebel i líder de l’esquadró que va robar els plans de l’Estrella de la Mort. Hi ha la història d’una comunitat de la qual Andor és només una petita part. Gent, avisa Gilroy, «normal i corrent», sense poders Jedi per desenvolupar. Encara que reapareixen favorits dels admiradors com Mon Mothma (Genevieve O’Reilly) o Saw Gerrera (Forest Whitaker), la majoria de personatges són pobres mortals desconeguts: «Volia parlar sobre aquestes persones que habiten la galàxia i a la qual mai s’atén –explica Gilroy–. Són persones normals amb drames normals. Els vents de guerra bufen sobre ells. Alguns saben el que s’aproxima, uns altres no tant. Alguns estan preparats, uns altres encara no han pres bàndol. Hi ha qui aprofita per a canviar de professió. Aquesta classe de situacions».

Menys aventura familiar espacial que thriller dramàtic d’espionatge, Andor és una addició coherent al llegat de Gilroy, qui no volia «passar cinc anys sent una altra persona». En lloc de mudar-se temporalment a terrenys d'Star Wars, el guionista de La sombra del poder ha aconseguit emportar-se Star Wars al seu terreny. «Disney volia un compromís seriós per part meva. Al seu torn, ells es van comprometre a deixar-me desenvolupar la meva pròpia història», assegura.