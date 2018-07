El Regne Unit, a punt de desunir-se

Pot ser la gran paradoxa. El Brexit, impulsat per sectors ultranacionalistes britànics que volen allunyar-se d´Europa per protegir el Regne Unit del que consideren «amenaces exteriors», principalment la immigració, pot ser el que desuneixi l´Estat britànic. El Brexit afecta de ple la seva integritat territorial. Avui, la primera ministra, Theresa May, mantindrà una crucial reunió amb el seu Govern a la residència de camp, Chequers, per superar les discrepàncies sobre com abandonar les institucions europees. El gran problema a afrontar és Irlanda del Nord. Els acords de Divendres Sant de fa 20 anys, que van posar fi al conflicte de l´Ulster, van suposar l´eliminació de la frontera entre la república irlandesa i Irlanda del Nord. El desenvolupament de la part britànica de l´illa depèn absolutament de la lliure circulació de persones i dels lligams comercials amb el sud. Molts sectors a Brussel·les aposten perquè els britànics es mengin amb patates la sortida de la UE. Si en el divorci s´acorda mantenir els lligams actuals entre les dues Irlandes, la veritable frontera s´establirà entre Gran Bretanya i Irlanda del Nord. El Regne Unit perdrà una part del seu territori. En cas contrari, s´hauria de modificar el punt clau dels tractats de pau. I mantenir els acords comercials entre el Regne Unit i la UE suposaria haver enganyat els ciutadans. La crisi britànica està garantida.