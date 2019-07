El runam, mentrestant

El cessament dels abocaments salins al runam del Cogulló, a Sallent, és un esdeveniment de gran importància que tanca més de quatre dècades de creixement de la muntanya. Aquest cap de setmana, una visita al complex (no és només una pila de sal barrejada amb terra, com ho havia estat fins fa pocs anys, sinó una instal·lació complexa i tecnològica) ha permès a ICL presentar-lo com un lloc singular amb possibilitats de ser explotat com a espai per a l'oci o per al turisme. Certament, si la previsió es compleix i la muntanya de mineral no comença a ser rebaixada fins d'aquí a cinc o sis anys, queda al davant un llarg període en què caldria fer-hi alguna cosa, el qual s'afegeix a les llargues cinc dècades que es calcula que durarà el buidatge de la gran mola. El futur dependrà, en realitat, de factors desconeguts, com ara quines utilitats industrials tindrà la sal i a quin preu, però si la perspectiva és que tenim runam per dies, treure'n partit mentrestant seria gairebé obligat.