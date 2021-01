Començar l'any volant

Les ràfegues de vent dins el túnel transparent poden arribar als 300 quilòmetres per hora; i voles, és clar que voles. Hi poses una mica de gosadia i, suspesa i en moviment, el flux continu d'aire vertical en espiral –twister– et fa pujar uns 15 metres més, per viure després la sensació adrenalínica de la caiguda lliure. A dalt vaig recordar que en altres temps tenia pànic a les altures i vertigen al buit sota els meus peus. Vaig riure. De la pandèmia i de tot.

Començar el 2021 volant es podria considerar un efecte lipstick més, conseqüència de la crisi de la covid-19, que va pel camí de durar massa, amb més o menys limitacions de llibertat, mutacions del virus i vacunes.

Durant la Segona Guerra Mundial, en ple anys 40, va triomfar el pintallavis. Les dones es maquillaven amb un rouge de passió que feia que es trobessin més atractives i seductores, alhora que animava l'esperit dels seus admiradors. Es volia contrarestar així la tristesa i la percepció d'escassetat. El mateix primer ministre britànic, Winston Churchill, va decidir que el pintallavis era un producte de primera necessitat. No era per frivolitat, volia aixecar la moral de la ciutadania. Beauty is your duty (El teu deure és la bellesa) es va convertir en lema i exercici de patriotisme.

En temps de crisi, els consumidors deixen de comprar productes cars i de luxe,però estan decidits a regalar-se petits productes i serveis accessoris, assumibles econòmicament, que alimentin la seva autoestima i els facin experimentar sensacions de plaer.

Sota la màscara, és difícil que el rouge de llavis triomfi. I tot i que el maquillatge d'ulls està en auge, no sembla que cap producte cosmètic acapari el triomf: estem tancats moltes hores a casa. ¿Potser el visionament de sèries? ¿O les rajoles de xocolata negra amarga?

Arriben noves restriccions i fa fred al cor. Fem cas dels psicòlegs: l'alegria és saludable i prevé malalties. Escoltin el seu desig, donin-se gustos sovint i, si els pregunten, somriguin. Es tractarà simplement de l'efecte lipstick.