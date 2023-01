Quan els diners són bunyols de vent

Sempre m’ha desconcertat que els diners puguin esfumar-se i desaparèixer. No estic parlant de quan canvien de les nostres mans a mans alienes, ni de quan perden valor, com ara mateix a causa de la inflació, sinó de quan passen d’existir a no existir sense que s’hagi incendiat cap feix de bitllets. De quan els índexs borsaris pateixen una forta davallada i les notícies diuen que s’han «volatilitzat» tants milers de milions d’euros. On han anat? Es veu que enlloc. Hi eren i ja no hi són, com en un exercici d’il·lusionisme. On és el truc?

D’altra banda, de la mateixa manera que els diners es tornen aire en aparença, sembla com si prèviament l’aire s’hagi convertit en diners. Pot passar que una empresa present a la borsa valgui cent milions segons la cotització d’un dia determinat; llavors corre un rumor favorable, hi ha una certa demanda d’accions, puja la cotització, i de sobte l’empresa ja val el triple. El mercat s’acaba d’«inventar» dos-cents milions. Però qualsevol fet extern aporta un estat de nervis, més venedors que compradors, baixa la cotització i els milions «desapareixen». Tot això pot passar amb xifres mínimes de transacció; la majoria d’accions pugen i baixen sense moure’s de lloc, com un suro a les onades, i mentrestant potser l’empresa en qüestió té la mateixa capacitat de producció, la mateixa expertesa professional i els mateixos clients, igual de satisfets, que abans que comencés la maregassa. Però les turbulències en la cotització poden afectar-ne la capacitat de finançament i la viabilitat. Llegeixo que en un any s’han «volatilitzat» dos bilions de dòlars en el col·lapse de les criptomonedes, per la caiguda en la cotització de les dues-centes més importants, que ara es poden comprar per una quarta part del que costaven a finals del 2021. Però em costa de creure que aquests diners hagin deixat totalment d’existir. En aquests casos sempre sospito que una minoria d’espavilats els ha convertit en iots, finques i barres d’or a Suïssa.