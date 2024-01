El 2005, amb la innauguració de la piscina coberta, Berga passava a disposar d’un molt bon equipament esportiu municipal, El Tossalet. Aquest tipus d’equipament sovint resulta complicat de gestionar per a un ajuntament, però la majoria de municipis se’n surten amb una fórmula o una altra. De moment, Berga no se’n surt. L’Ajuntament d’aquell moment va concedir la gestió a la Federació Catalana de Natació, que no aconseguia fer-la viable i va amenaçar d’abandonar-la; el 2017 va contractar Alter Sport, una empresa del sector a Berga, per tal que se’n fes càrrec. Ara, la FCN trenca amb Alter Sport amb gran estrèpit i la crisi torna a començar. La FCN té una concessió signada i pautada i, per tant, hauria d’evitar les grans gesticulacions i actuar seguint el llibre d’instruccions d’acord amb el que té estipulat a la concessió. I ho ha de fer amb la màxima transparència, perquè la ciutadania és la propietària de l’equipament i té dret a conèixer què passa al Tossalet amb més dades i menys adjectius. I l’Ajuntament hauria de procurar que d’aquesta crisi en surti un replantejament que faci net. Ja no és moment de posar més pedaços.