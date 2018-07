La higiene dels ulls, clau per tractar la conjuntivitis

La conjuntivitis sol ser bastant molesta: els ulls es posen vermells i s'inflen, i de vegades produeixen una descàrrega enganxosa. Es pot patir en un o en tots dos ulls. Alguns tipus de conjuntivitis són molt contagiosos i es transmeten fàcilment de persona a persona.

Segons expliquen els oftalmòlegs, la conjuntivitis suposa la inflamació de la capa més externa de la superfície de l'ull, que és la conjuntiva. Sol desaparèixer per si sola al cap d'una o dues setmanes i si els símptomes duren més s'ha de recórrer a l'especialista.



Símptomes

Els símptomes més habituals són: sensació que es té alguna cosa dins l'ull, com un gra de sorra; ulls vermells; cremor als ulls; dolor als ulls; ulls plorosos; parpelles inflades; visió borrosa o ennuvolada; molta sensibilitat a la llum; abundància de moc o pus que pot arribar a enganxar les pestanyes.



Tipus

Hi ha diversos tipus de conjuntivitis: infecciosa (bacteriana o per virus); al·lèrgica (pòl·lens); irritativa (per l'exposició a fum, pols, dissolvents, colònia...).



Consells de prevenció i no contagi

És important ser prudent amb la conjuntivitis i seguir una sèrie de consells, perquè el contagi és molt fàcil, i es produeix fonamentalment pel tacte. Per això es recomana extremar la higiene: tovalloles d'un sol ús; rentar-se bé les mans; no tocar-se els ulls, no utilitzar maquillatge durant la conjuntivitis i netejar bé les lentilles si és el cas.