Trasplanten un fetge a dues nenes en una operació que només s'havia fet un cop

Trasplantament hepàtic

L'Hospital Vall d'Hebron ha fet un trasplantament hepàtic split per a dues nenes de 13 anys i de 8 mesos en el qual el donant de fetge també era menor d'edat. El trasplantament de fetge split pediàtric -en què donant i receptors són infants- és un procediment quirúrgic reservat per a casos excepcionals que requereix un alt nivell d'expertesa, que molts pocs hospitals de l'Estat espanyol poden fer i que a Catalunya només s'havia fet una vegada abans, el 2002 en aquest centre.

L'equip mèdic ha traslladat l'«agraïment» i «admiració» al donant i a la seva família per l'«altruisme» de salvar una persona en els moments de «més profunda tristesa» com és la mort d'un ésser estimat. «Sense donant no hi ha trasplantament», ha posat en relleu el doctor Jesús Quintero, metge adjunt a la Unitat de Gastroenterologia, Hepatologia, Suport Nutricional i Trasplantaments Hepàtics Pedriàtrics de Vall d'Hebron.

Naroa, de 13 anys, tenia una malaltia metabòlica que l'obligava a seguir una dieta molt restrictiva en proteïnes i un hepatocarcinoma (càncer de fetge). Roma, de 8 mesos i per sota dels 6 quilos de pes, tenia una malaltia genètica rara, la síndrome d'Alagille, que li va provocar una cirrosi hepàtica irreversible. En els dos casos es tractava d'una situació mèdica molt complexa que només es podia resoldre amb un trasplantament. Quintero ha assenyalat que aquesta situació els va obligar a buscar «solucions més creatives» i «imaginatives» i és quan l'equip de cirurgia va decidir fer el trasplantament en split.

«El trasplantament hepàtic split és un procediment quirúrgic d'alta complexitat en què el fetge del donant es divideix en dues parts per obtenir dos empelts completament funcionals que van a parar a dos receptors», ha explicat el doctor Ramon Charco, cap del Servei de Cirurgia Hepatobiliopancreàtica i Trasplantaments de Vall d'Hebron. En aquest cas, la donació procedia també d'un infant. «El que és peculiar és que en un dia de molta activitat de trasplantaments es va realitzar, a més, una tècnica molt complexa i inusual que va permetre que un sol fetge pogués ajudar dues receptores infantils», ha destacat el doctor Alberto Sandiumenge, de Coordinació de Trasplantaments de Vall d'Hebron Barcelona Hospital Campus, en una roda de premsa per explicar el trasplantament.

Un equip format per un metge i una infermera es van desplaçar fora de Catalunya per a l'extracció de l'òrgan, que un cop arribat a Vall d'Hebron va ser dividit en dues parts per l'equip del doctor Ramon Charco. Mentre es feia l' split, o divisió del fetge, simultàniament, en dos quiròfans, es van preparar les nenes per rebre l'òrgan. D'aquesta manera es va reduir el temps d'isquèmia, temps que passa l'òrgan des que s'atura el subministrament de sang fins que es restaura.

El fetge es va dividir en un procediment que requereix una elevada expertesa tècnica, ja que les dues parts de l'òrgan, així com les venes i artèries, han de funcionar perfectament. La part més petita contenia els segments hepàtics II i III, que són els de menor dimensió, una artèria, dues venes i un conducte biliar i va ser implantada a la Roma. Tot i que se li va implantar una part molt petita de fetge, encara era massa gran per al seu cos i va haver d'estar uns dies amb la ferida oberta abans de poder tancar-la.

La resta del fetge -tot el lòbul hepàtic dret més una part de l'esquerra, una artèria, dues venes i un conducte biliar- van trasplantar-se a la Naroa, que va rebre l'alta hospitalària set dies després de l'operació i ja pot menjar carn i embotits. Està totalment curada tant de la metabolopatia com del càncer de fetge.



Agraïments i esperança

Les mares de la Naroa i la Roma han volgut traslladar molts ànims als nens i nenes que es troben en llista d'espera per a un trasplantament i a les seves famílies. «Al final rebran la trucada informant que arriba aquest òrgan i que tot anirà bé», ha dit Josefi, mare de la Naroa, que també ha animat tothom a «agafar força» en uns moments difícils i donar els òrgans que «poden ser la solució per a moltes persones que es troben en llista d'espera».

Les mares han explicat que es van conèixer just abans del trasplantament. Estaven en una habitació juntes i, fent-se preguntes, van començar a intuir que les operacions podien estar relacionades d'alguna manera. L'equip mèdic els va explicar llavors que realitzarien un trasplantament en split. Després de l'operació s'ha creat un vincle entre les mares i, sobretot, entre les filles. Naroa, a qui han explicat que Roma porta l'altra part del fetge que li han trasplantat, no ha parat de preguntar aquests dies per com estava la més petita.



Activitat en trasplantaments

El mateix dia que Naroa i Roma rebien el seu fetge, Vall d'Hebron va registrar catorze actes de trasplantament en 24 hores. En infants, dos equips de Vall d'Hebron es van desplaçar a un altre centre per realitzar dues extraccions, de

fetge i de cor. El fetge el van rebre la Naroa i la Roma i el cor un altre pacient. En adults, es van realitzar quatre extraccions: fetge, pulmons, ronyons i teixits. Es van implantar un fetge, dos ronyons i els dos pulmons a la mateixa persona (bipulmonar). També va arribar un ronyó a Vall d'Hebron per ser implantat a un altre pacient.

Vall d'Hebron és un centre de referència en l'àmbit estatal en trasplantament hepàtic pediàtric tant per l'expertesa dels professionals com pel nivell tecnològic. El 1985 es va realitzar en aquest centre el primer trasplantament hepàtic pediàtric de l'estat espanyol i es va posar en marxa el programa de trasplantaments hepàtics infantils. El centre també ha estat pioner a l'estat en realitzar el primer split per a receptors adult i nen i en reduir un fetge per implantar en un pacient. Una altra fita important va ser el 2002, quan es va realitzar l' split hepàtic amb donant i receptors infantils.