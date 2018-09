Vall d'Hebron redueix hemorràgies i lesions quirúrgiques de placenta accreta

Ginecologia

La unitat multidisciplinària de placenta accreta de Vall d'Hebron ha reduït les complicacions associades a aquesta patologia a 24 gestants. Aquesta unitat, que es va posar en marxa el desembre del 2014 i és única a l'Estat espanyol, ha millorat tots els indicadors relacionats amb la patologia.

El doctor Manuel Casellas, responsable de la unitat, valora que s'han aconseguit «uns resultats esplèndids». En concret, la necessitat de grans quantitats de sang en transfusió ha passat del 57% al 13%, la reintervenció quirúrgica del 33% al 9%, les lesions a la bufeta o l'urèter del 13% al 4%, les mares que han d'entrar a l'UCI del 35% al 21%, i no hi ha hagut cap mort materna i tots els nens estan en bon estat de salut.

Aquesta unitat està formada per un equip d'obstetres, cirurgians oncològics ginecològics, radiòlegs intervencionistes, anestesiòlegs, uròlegs, neonatòlegs i especialistes en ressonància magnètica nuclear fetoplacentària. Un dels principals objectius és reduir la morbimortalitat materna.



Detecció precoç

Casellas ha aprofitat per demanar que es millori la detecció prèvia d'aquesta patologia, ja que «el 50% de les dones amb placenta accreta es diagnostiquen durant el part». Ha considerat que en els casos en què es fa una ecografia caldria investigar l'antecedent de cesàries i determinar si la placenta està obstruint el coll uterí. Des de la posada en marxa de la unitat, el percentatge de pacients amb placenta accreta detectades amb suficient antelació ha passat del 56% al 96%.

Rocsio és una de les 24 pacients amb aquesta patologia que s'han beneficiat d'aquesta unitat. Explica que ha viscut l'embaràs amb inquietud, perquè «de vegades et diuen que tot va bé però d'altres que tot va malament i que no et facis il·lusions». Ha explicat que la informació que li va donar el doctor Manuel Casellas la va tranquil·litzar.

«Cap dona no està preparada per a tot això, però almenys estic més informada», ha afegit Rocsio. Si bé ha reconegut que «abans d'entrar a la cirurgia tenia molta por» perquè temia el pitjor. Però «ara ja ha passat, és un record per a mi, estic molt agraïda al doctor i a tot l'equip. L'ajuda que m'han donat és increïble».