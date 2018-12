Així has protegir les teves orelles del fred

Amb l'arribada del fred de l'hivern cal protegir-se. El fred en si, al costat dels canvis bruscos de temperatura, les inclemències del temps, el vent o la humitat poden afectar la nostra salut. A més, el fred afavoreix la proliferació de virus i es tracta d'una època en la qual les nostres defenses solen estar més baixes, de manera que tendim a agafar-nos infeccions catarrals o gripals, que poden arribar a perjudicar a les orelles.

Però, el fred és perjudicial per a les nostres orelles? Hem de protegir-los més del compte en aquesta època de l'any. La doctora Rocío González, vocal de la Comissió de Otologia de la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll (SEORL-CCC), assegura que, tot i que comunament es pensi que el fred pot fer mal a les orelles, «això no és cert».

Segons remarca, s'eviten més otitis no contagiant-nos de refredats o de grips que tapant-nos les orelles. «Només en una situació d'una infecció de vies altes, com per exemple un refredat amb molts mocs, sí que es poden veure afectades les nostres orelles» o amb la presència de penellons produïts pel fred. Així mateix, destaca que hi ha persones que presenten dolor d'oïda davant un estímul fred, però només quan presenten aquest procés viral de les vies altes respiratòries.

En concret, la doctora González explica que a les zones més fredes hi ha persones que pateixen una entitat que es coneix com «eritema pernio» o penellons, una patologia no molt important però sí dolorosa deguda a la congelació de les parts acres del cos com els peus o les mans, i que també pot afectar les orelles.



L'especialista a l'Hospital Universitari Marquès de Valdecilla a Santander aclareix que, a grans trets, els problemes auditius no augmenten en aquesta època freda de l'any, tot i que precisa que sí empitjoren en el cas de processos catarrals de vies altes, vegeu el refredat comú, que fa que les orelles no ventilen bé a través de la trompa d'Eustaqui i per això solen ser més freqüents en aquesta etapa de l'any les otitis mitjanes, encara que fonamentalment en l'edat infantil.

«La major part de vegades en els adults es resol sense importància, però d'altres, encara que menys freqüents, pot comportar a una acumulació de moc i posterior infecció (pus) a l'oïda», subratlla la membre de la SEORL-CCC.

Segons recorda, les otitis mitjanes agudes representen en la població infantil la primera causa de prescripció d'antibiòtics degut principalment a que la trompa d'Eustaqui és més curta i més horitzontal que en l'edat adulta, el que predisposa a que s'inflami i no es pugui ventilar bé l'oïda davant d'un procés catarral.

«De fet, entre els 0-3 anys, un 80-90% de nens han presentat almenys una otitis mitjana aguda a l'any, encara que moltes vegades ha passat desapercebuda per dècimes de febre. En adults el més freqüent és que, si apareix , ho faci després de processos catarrals o gripals», insisteix l'otorinolaringòleg.

Llavors, davant el costum de portar sempre una gorra o unes orelleres quan més fred fa, González subratlla que aquest hàbit pot ser important en el cas de persones amb tendència a patir penellons, amb l'objectiu que no se'ls congelin els pavellons auriculars, o en aquells que presentin mal d'orella quan els entra aire fred. «Llavors sí que és recomanable que es posin orelleres o una gorra, però per a la resta de pacients no, i per població general no és tan necessari», precisa l'experta.



Pautes per protegir les nostres orelles davant del fred

Amb tot això, la vocal de la Comissió de Otologia de la Societat Espanyola d'Otorinolaringologia i Cirurgia de Cap i Coll insisteix que la principal mesura per protegir les nostres orelles davant del fred resideix en la prevenció d'un procés catarral o gripal.

Per a això, veu fonamental evitar seguir les recomanacions del Sistema Nacional de Salut (SNS) enfront del contagi d'aquestes infeccions, que aconsella un freqüent rentat de les mans, tossir tapant amb l'avantbraç i no amb la mà, no fumar, així com mantenir una alimentació i una hidratació adequades, a més de ventilar molt bé les diferents estances tant de la feina, com de la casa.

«És important que la població general sàpiga que els virus es mouen de forma més lliure en condicions d'amuntegament com classes, escoles bressol, vagons de metro, o en els llocs de treball concorreguts. Com que no es pot evitar estar en aquests llocs és important conèixer que els virus no només es transmeten mitjançant l'esternut directe, sinó també en tocar aquelles superfícies que han estat fregades prèviament per algú que està infectat, per això és important rentar-se les mans en les èpoques de molt refredat o grip», reitera l'especialista en Otorinolaringologia.

Un altre aspecte sobre el qual la doctora González crida l'atenció és la mania de moltes persones de tapar-se les orelles introduint un cotó o taps davant del fred. «Això fa que les orelles no ventilin i pot afavorir les infeccions del conducte auditiu extern o les otitis externes. Si es té tendència a presentar lesions tipus penelló al pavelló auricular, això sí, sí cal protegir-los i no oblidar les recomanacions generals del SNS de l'època de fred per evitar transmissió infeccions víriques, abans esmentades, s'eviten més otitis no contagiant-se de refredat o de grip que tapant les orelles», sentencia la membre de la comissió de Otologia de la SEORL-CCC.