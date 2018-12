Teràpia amb gossos per tractar trastorns de l'espectre autista i pluridiscapacitats

L'Hospital Parc Taulí de Sabadell ha iniciat una prova pilot per incorporar la teràpia amb gossos amb infants amb trastorn de l'espectre autista i pluridiscapacitats. Aquesta iniciativa és el resultat d'un acord que el centre mèdic ha signat amb Dogking, una entitat que té experiència en intervencions assistides amb gossos i en el procés de rehabilitació físic i psicològic dels pacients mitjançant la interacció entre l'animal i el pacient.

La teràpia s'està introduint en diferents àrees de l'atenció sociosanitària i l'experiència està tenint bona acceptació, tant per part dels nens com dels familiars, així com una bona valoració per part dels professionals. Segons la coordinadora de la teràpia, Montserrat Torras, s'estan fent tres sessions terapèutiques setmanals, en les quals es treballen les seves capacitats relacionals i de comunicació. La selecció dels participants s'ha fet d'acord amb objectius terapèutics.

Els gossos que participen en aquesta experiència són de la raça Australian Cobberdog. Tenen un pèl que no muda, no perden pèl i no produeixen caspa. Així, no embruten ni distribueixen agents al·lergògens. És la primera concebuda per fer treballs de teràpia i assistència.