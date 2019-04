Sanitat retira unes galetes per a nens que contenien cànnabis

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (dependent del Ministeri de Sanitat), ha llançat un avís a través de les seves xarxes posant l'accent en la presència de cànnabis en unes galetes per a nens que han arribat a Espanya provinents dels Països Baixos.

Van ser les autoritats sanitàries de Canàries la qual, gràcies als controls periòdics que es realitzen en diferents productes, es van adonar en un primer moment de l'etiquetatge incorrecte d'aquests productes en què no s'indicava el tipus de farina de cereal que es contenia. A més, assenyalen des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, en aquestes galetes es contenia un ingredient no autoritzat que no era altre que un derivat del cànnabis sativa.

Però, quines són exactament aquestes galetes que s'han vist afectades per aquesta investigació? Es tracta de les 'Girl Scout Cookies Chocolate Kush' i 'Girl Socut Cookies Ginger Kush' les dues dela marca Greenlove. De moment des del Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social, asseguren que es desconeix la distribució del producte a nivell nacional ". Per tot això les investigacions no estan tancades i no es descarta que qualsevol tipus d'aquestes galetes puguin ser localitzades en establiments de tot Espanya.

Què poden fer els consumidors? Des de l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició asseguren que "s'ha procedit a informar d'aquests fets a les autoritats competents de les comunitats autònomes a través de la Xarxa d'Alerta Alimentària nacional" i a través "del Sistema d'Alerta Ràpida per a Aliments i pinsos comunitari". A més com a mesura de precaució "es recomana a aquells consumidors al·lèrgics o intolerants que tinguin el producte a casa que s'abstinguin de consumir-lo".

L'Agència llança de forma periòdica alertes que normalment tenen a veure amb al·lèrgens. Cada vegada és més important que els consumidors tinguin en compte els ingredients que hi ha dins de cada aliment en haver augmentat més de forma exponencial el nombre de persones que són al·lèrgiques a tot tipus d'ingredients. No en va que hi hagi alguna cosa que no estigui indicat a l'etiqueta pot suposar un clar risc a la salut a les persones. De fet pot arribar a suposar responsabilitats civils o penals en el cas que les empreses no hagin estat conscients de les seves responsabilitats. Per això és fonamental seguir totes les alertes alimentàries que se segueixen des del Ministeri de Sanitat.