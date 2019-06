La cura dels peus en pacients amb Alzheimer

Consells per escollir calçat per a persones amb Alzheimer

Consells per escollir calçat per a persones amb Alzheimer

Igual que la resta de l'organisme, el pas del temps també afecta la salut dels nostres peus amb efectes com la disminució del teixit adipós en la planta del peu que en fa reduir l'amortiment, la pèrdua d'elasticitat de la pell que afavoreix l'aparició de lesions, l'aplanament de l'arc plantar per la distensió de determinats grups musculars o l'empitjorament progressiu del retorn venós, entre d'altres.

Caminar és la millor activitat que podem recomanar a qualsevol persona gran, però és necessari prestar als nostres peus l'atenció i la cura necessàries per poder pal·liar els efectes del pas del temps, i que això no ens faci reduir la pràctica d'activitat física, tan necessària per mantenir un estat òptim de salut.

Si una revisió podològica és indicada per a qualsevol persona gran, aquesta té molta més importància en un pacient amb Al-zheimer, ja que la pèrdua de capacitats cognitives dificultarà molt la correcta cura dels peus. Qualsevol petita lesió, que en un altre pacient no tindria més rellevància –com la fricció d'un calçat–, pot tenir conseqüències molt pitjors en pacients amb Alzheimer, ja que aquests no en són conscients i es pot convertir-se en una úlcera, amb el risc d'infecció i complicacions.

En les fases inicials de la malaltia, un diagnòstic correcte de la marxa i unes plantilles personalitzades –si l'especialista així ho indica– milloraran l'estabilitat de la marxa en gran mesura, i s'evitaran riscos com les caigudes.

Com a mesures generals per a la cura dels peus amb els pacients amb Alzheimer es recomana:

Fer un tallat recte de les ungles del peu, evitar que les cantonades afavoreixin que l'ungla s'acabi clavant en la carn.

Hidratar els peus cada nit, abans d'anar a dormir, aplicant un massatge. Una crema amb urea en una concentració entre el 10 i el 20% ajudarà a tenir la pell més elàstica i disminuirà per tant el risc de lesió.

No utilitzar mai callicides per al tractament de dureses o callositats, ja que pot generar una cremada que pot complicar-se.

Anar al podòleg periòdicament i especialment si presenta qualsevol tipus d'anomalia a la pell o a les ungles (ungles gruixudes, ungles encarnades...)

Després del bany amb aigua tèbia, eixugar minuciosament el peu, sobretot la zona d'entre els dits i per sota dels dits, ja que el manteniment de la humitat pot afavorir l'aparició de fongs, berrugues plantars, etc.

Utilitzar un calçat de forma suficientment ampla per evitar fregaments sobretot en la zona dels dits.

El calçat hauria de tenir sola antilliscant i el taló no hauria de sobrepassar els 2-3 cm.

Una atenció correcta als peus ens garanteix una millora considerable de la qualitat de vida en qualsevol persona gran, i per suposat en tots aquells pacients afectats per la malaltia d'Alzheimer.