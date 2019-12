Alerta sanitària per una xocolatina de Nadal venuda a Catalunya

L'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) ha alertat de la presència d'al·lèrgens no declarats (llet, soja i fruits secs) en succedanis de xocolata amb forma de paraigües, distribuïts a Catalunya, Andalusia, Aragó, Cantàbria, la Rioja i Galícia.

Segons la informació de l'Aesan, van ser fabricats a Espanya per la marca IVIN Candy SL i comercialitzats en envasos de 50, 100 i 125 unitats.

La mateixa empresa ha contactat amb els seus clients i està gestionant la retirada del producte de mercat, que també ha estat distribuït a Grècia.

Com a mesura de precaució, Sanitat recomana que els al·lèrgics o intolerants a la llet, la soja o la fruita seca s'abstinguin de consumir-lo. Per a la resta de consumidors, la seva ingesta no comporta cap risc.

En concret, els lots afectats són: 040.918, 29.092.018, 101.018, 021.118, 301.118 i 101.218 i amb consum preferent 09/2020, 09/2020, 10/2020, 11/2020, 11/2020 i 11/2020.